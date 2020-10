Domenica In 4 ottobre, ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma condotto da Mara Venier

04 ottobre 2020 a

Di tutto di più nella puntata di oggi 4 ottobre di Domenica In. Lo show condotto da Mara Venier, programma di punta della rete ammiraglia della televisione nazionale, inizierà in diretta alle ore 14 dagli studi Fabio Frizzi di Roma.

Ospite l'attore Alessandro Gassmann. Presenterà la fiction Io ti cercherò in onda da domani, lunedì 5 ottobre, su Rai 1. Poi l'attrice Giovanna Mezzogiorno che parlerà del film Lacci, in uscita al cinema. Ancora: Rocco Hunt e Ana Mena proporranno il loro singolo di successo A un passo dalla luna.

Non mancherà un approfondimento sul Coronavirus con il professore Francesco Le Foche. E naturalmente commenti su Ballando con le stelle. E' annunciata in studio la presenza di Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotti, Platinette e Monica Setta. In collegamento le ballerine Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini. Facile immaginare che non mancheranno pesanti polemiche.

