Linea Verde, oggi 4 ottobre Gaeta e Ventotene con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli su Rai 1

Da Gaeta e Ventotene. Un viaggio lungo duemila anni. Sarà questo il tema della puntata di Linea Verde in programma oggi, domenica 4 ottobre. Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone partiranno dalla città forzata di Gaeta per arrivare sull'isola che viene considerata la porta del sud. Si tratta di una zona che non è soltanto molto interessante dal punto di vista storico e paesaggistico, ma ricca di tradizione. Gaeta in passato è stata al centro di vicende primarie, dall'attività del generale romano Lucio Munazio Planco fino a baluardo dello Stato Borbonico. Ventotene, invece, è un'isola che si dedica non solo al turismo, ma anche alla coltivazione di lenticchia ed altre colture e alla pesca. L'appuntamento su Rai 1 è alle ore 12.30.

