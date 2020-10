Ballando con le stelle, baci in bocca tra Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

04 ottobre 2020 a

A Ballando con le stelle, su Rai 1, baci in bocca sia durante le prove che al termine dell'esibizione della serata. Sono quelli che si scambiano Alessandra Mussolini e il suo ballerino Maykel Fonts. Se il bacio del balletto tutto sommato poteva far parte della coreografia, quello durante gli allenamenti è sembrato molto più piccante.

In studio è stata lei a provocare il ballerino cubano ed a baciarlo a stampo. Durante le prove, invece, è stato lui a baciarla. In trasmissione è stata invocata la Var e le immagini sono state riviste a rallentatore. Baci soltanto per conquistare il pubblico oppure che nascondono qualcosa di più intenso?

