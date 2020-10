Ballando con le stelle, eliminata la coppia formata da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. Il verdetto di sabato 3 ottobre

04 ottobre 2020 a

A Ballando con le stelle, nella fase finale della puntata del 3 ottobre, dopo la difficile sfida di spareggio, è la coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor a salvarsi: tornerà in trasmissione sabato prossimo, 10 ottobre, e quindi potrà continuare la gara. Devono invece lasciare la competizione Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. E' stato il pubblico da casa a proclamare il verdetto attraverso il voto social al termine di una serata che ha visto diverse esibizioni di buon livello. Ovviamente non è mancata la solita polemica tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, come del resto accaduto già nelle precedenti puntate.

