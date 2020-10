Ballando con le stelle, rissa tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. E Matano tira le orecchie alla giornalista: "Sei prevenuta"

03 ottobre 2020 a

a

a

"Tanta energia utilizzata male. La tua esibizione di stasera è come te nella vita". E' questo il giudizio che dà Selvaggia Lucarelli del numero di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle. Come sempre dopo il balletto si scatena la polemica tra le due donne. Mussolini indossa una mascherina facendo capire che non intende replicare alle critiche, ma nel suo giudizio Lucarelli parla di comportamento popolano e da vaiassa, vocabolo della lingua napoletana che significa "sguaiata e volgare, incline al pettegolezzo e alla rissa". A quel punto Mussolini replica e si scatena l'ennesima rissa verbale. Alla fine il giornalista Alberto Matano tira le orecchie a Lucarelli: "Secondo me sei prevenuta".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.