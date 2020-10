Tu si que vales, lo strano bagno dei due spagnoli. Poi arriva lo squalo. L'entusiasmo di Sabrina Ferilli

03 ottobre 2020 a

Il fantastico mondo del mare è il titolo del numero che porta in scena a Tu si que vales il duo Yllana. Entrambi spagnoli, in pista simulano uno bagno in mare molto particolare con tanto di salvataggio e cavalcata in groppa ad uno squalo. Inizialmente la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti è un po' perplessa, come il pubblico.

Ma i due artisti dopo pochi secondi hanno già conquistato l'intero studio ed alla fine raccolgono un caloroso applauso. Addirittura entusiasta Sabrina Ferilli. Il duo incassa quattro sì. Più tiepida la giuria popolare guidata dall'attrice: 53% ma comunque turno passato. Clicca qui per vedere il numero del duo Yllana.

