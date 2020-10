Ballando con le stelle, Vittoria Schisano conquista Mariotto: "Che cavallona!". Poi punge De Angelis | VIDEO

03 ottobre 2020 a

La rumba sulle note di "Quello che le donne non dicono" messa in scena da Vittoria Schisano e Marco De Angelis ha conquistato giuria e pubblico nella puntata di sabato 3 ottobre di "Ballando con le stelle". Ma non sono mancate le critiche, rivolte soprattutto al ballerino. L'attrice transessuale ha dimostrato ancora una volta un grande talento e alla fine è stata elogiata da tutti i giurati.

Poi Mariotto ha lanciato una piccola frecciata a De Angelis: "Ci vuole più coraggio, più grinta. Lei è una cavallona, tu sei ancora troppo bloccato", ha sottolineato il coreografo. E Vittoria Schisano ha raccolto la provocazione: "Io vorrei di più da lui, più di così non so che fare", ha detto. Chissà se il ballerino dalla prossima settimana troverà un nuovo slancio per assecondare le capacità dell'attrice.

