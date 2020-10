Tu si que vales, le telecamere seguono il concorrente in bagno. Poi il botta e risposta con Sabrina Ferilli | Video

03 ottobre 2020 a

a

a

Bere un litro e mezzo d'acqua in meno di due minuti e mezzo. E' la scommessa che Marco Giammatteo porta sul palco di Tu si que vales. Ma nella trasmissione del sabato di Canale 5, è la giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti a voler andare a fondo della vicenda.

Tu si que vales, spogliarello super sexy ad alto tasso erotico. I ballerini restano nudi e Sabrina Ferilli si lamenta: "Ma mi avete messo di lato?"

Quanto tempo ci metterà poi il signore a svuotare la grande quantità d'acqua dal suo corpo? E così Marco Giammatteo viene seguito dalle telecamere addirittura fino in bagno e quando esce si trova a dover rispondere alle domande di Sabrina Ferilli sul suo bisognino. Lui non ci va per il sottile: "Un getto largo e ricco". Clicca qui per vedere il video del numero di Marco Giammatteo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.