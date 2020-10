Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli stronca Antonio Catalani: "Artista? Non sei Van Gogh"

03 ottobre 2020 a

Antonio Catalani protagonista a "Ballando con le stelle" su Rai1. Durante il programma condotto da Milly Carlucci il pittore ha dato vita a una versione rivisitata di "A mano a mano" di Rino Gaetano. Alla fine dell'esibizione insieme alla ballerina Tove Villfor è stato tutto sommato valutato positivamente dalla giuria, anche se non sono mancate le schermaglie, soprattutto tra Catalani e Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti ha stroncato il pittore in questa maniera, dopo che Tove Villfor descrivendo appunto lo stesso Catalani lo ha definito "artista". "Va be' - ha sottolineato Selvaggia Lucarelli - non è mica Van Gogh". Antonio Catalani ha replicato stizzito: "Sono un artista, non scherziamo". "Permaloso", la controreplica della giornalista.

