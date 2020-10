Ballando con le stelle, polemiche tra la giuria e Costantino della Gherardesca: "Balli come un cane" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Polemica tra giurati e la coppia composta da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Il conduttore di "Pechino Express" - non proprio apprezzatissimo dalla giuria già nelle scorse settimane - si è esibito in un ballo inedito che ha fatto scatenare il pubblico.

Il problema è che la giuria non ha gradito. Il più duro è stato Guillermo Mariotto: "Balli come un cane". Più comprensivo Fabio Canino: "Il mood era giusto, stavolta non è andato così male", ha detto. Da qui la reazione di Selvaggia Lucarelli: "Ma ha ballato male, noi giudichiamo il ballo, non il mood", il commento della giornalista. Voti bassi per la coppia, tra la perplessità di Sara e Costantino.

