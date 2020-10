Chiara Ferragni, foto con il pancione che è come mutandine e reggiseno: mini

03 ottobre 2020 a

Una delle prime foto con il pancione. Che poi in realtà è soltanto un pancino. E' quello di Chiara Ferragni che ha ufficializzato la sua gravidanza. Ora pubblica una fotografia che ovviamente viene subito apprezzata dai suoi follower che intanto sono diventati 21.3 milioni.

Ovviamente si tratta di un selfie. Indossa soltanto mini mutandine bianche e un reggiseno nero. Il pancino è soltanto accennato, tanto che i follower non perdono l'occasione per le battute: "Il tuo pancione resta comunque meno gonfio del mio dopo un normale pranzo". E ancora: "Io - scrive un'altra - dopo il pranzo di Natale". In un'ora un milione di like. La foto è del 9 settembre, undicesima settimana.

