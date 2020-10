Stasera in tv 3 ottobre, su Rai2 doppio appuntamento con la serie tv "Swat": le anticipazioni

03 ottobre 2020 a

Torna il consueto appuntamento del sabato sera con le serie tv americane su Rai2 in prima serata. Dalle 21,05 infatti di sabato 3 ottobre andranno in onda due episodi della terza stagione di "Swat", a seguire una puntata della quarta annata di "Bull". Per quanto riguarda "Swat", nel primo episodio che sarà trasmesso, intitolato "Corsa ai soldi", una banda di ladri ruba dell’attrezzatura per saldature. In particolare, una lancia termica che serve per aprire un caveau che altrimenti sarebbe impenetrabile. Il secondo episodio si intitola "Nella tana del leone": qui due agenti devono procedere allo sfratto di alcune famiglie per destinare i terreni alla pubblica utilità. La famiglia Fuentes non vuole lasciare la propria abitazione, ne ferisce uno e si barrica in casa. A seguire, alle 22,45, ci sarà una puntata della quarta stagione di "Bull", intitolata "La giurata numero otto", in cui Bull viene assunto da un medico accusato dalla Procura di Manhattan di essere stato ammesso in modo illecito al College che aveva frequentato da studente..

