Stasera in tv su La7 il film Il socio con Tom Cruise. La trama

Stasera in tv, 3 ottobre, su La7 a partire dalle ore 21.15 è in programma il film dal titolo Il socio. Genere drammatico, realizzato negli Stati Uniti nel 1993, regia di Sydney Pollack. Del cast fanno parte Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Jeanne Tripplehorn. La pellicola è tratta dal best seller di John Grisham. Mitch McDeere è un giovane avvocato e rifiuta offerte di studi legali importanti. Finisce in una società di Memphis nella speranza di avere un brillante futuro. Ma poi scopre che la società ha l'obiettivo di dare un volto pulito ai traffici del crimine organizzato e la sua vita viene letteralmente sconvolta.

