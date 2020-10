Grande Fratello Vip, da Francesco Oppini primo "no" alla sexy Dayane Mello: "Sono innamorato della mia fidanzata" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Nascono nuovi amori, o comunque nuove amicizie all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ultima in ordine di tempo è stata svelata durante la puntata di venerdì 2 ottobre, con Dayane Mello che ha ammesso la sua attrazione per Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è però fidanzato dal 2008 con Cristina Tomasini. La modella brasiliana dal canto suo ha svelato ad Alfonso Signorini: "Il primo passo l'ha già fatto lui, ma non posso dire di più", ha raccontato. Nella serata di venerdì 2 ottobre, un bacio di Dayane sulla guancia ha lasciato il telecronista un po' interdetto. Tra la modella e Francesco (per ora) sembra quindi esserci solo una bella amicizia.

Oppini racconta a Matilde Brandi: "Innamorato della mia fidanzata"

Oppini a Matilde Brandi ha sottolineato tutto il suo amore per l'attuale fidanzata Cristina, certo è che se dovessero continuare le avances della supersexy Dayane Mello, sarà davvero dura per Francesco resistere. Vedremo se l'amore per Cristina resisterà anche all'interno della casa con una top model che non nasconde il suo gradimento per il figlio d'arte.

