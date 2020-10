Stasera in tv 3 ottobre, su Italia 1 il film L'era glaciale in rotta di collisione. La trama

03 ottobre 2020 a

a

a

L'era glaciale In rotta di collisione. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 3 ottobre, su Italia 1, inizio a partire dalle ore 21.20. Genere animazione, produzione negli Stati Uniti nel 2016, la regia è a cura di Mike Thurmeier. La trama del quinto capitolo in 3D della saga di animazione che vanta incassi record in tutto il mondo. Questa volta Sid, Manny e Diego devono cercare di evitare il disastro provocato dal solito Scrat. Inseguendo la ghianda nello spazio profondo ha innescato addirittura una serie di catastrofici eventi. Non sarà semplice trovare il modo per evitare le tragedie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.