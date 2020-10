Gabriel Garko a "Verissimo": "Sono stato 11 anni con Riccardo. Eva Grimaldi? L'ho amata, mancava solo il sesso"

03 ottobre 2020 a

Rivelazioni inedite di Gabriel Garko a "Verissimo". L'attore infatti, dopo il coming out durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è raccontato a 360 gradi su Canale5 nella trasmissione di Silvia Toffanin. "Finalmente mi sono liberato, posso parlare senza una maschera, anzi uno scafandro - ha iniziato a dire Gabriel Garko - il sistema mi ha imposto false relazioni, è stato un gioco che all'inizio mi ha divertito, poi però ho fatto un torto solo a me stesso".

Sul coming out al Grande Fratello Vip: "Non sono stato pagato per questo - ha spiegato - l'ho fatto solo ora perché ho visto Adua Del Vesco in difficoltà e ho messo fine alla recita". Poi sulla sua prima relazione con un ragazzo, Riccardo: "Sono stato con lui per 11 anni, ma era una situazione falsata - ha sottolineato ancora Garko - in pratica quando venivano a casa degli amici e tutti uscivano, lui usciva, faceva finta di andar via e tornava a casa". Infine sulla sua storia con Eva Grimaldi: "Ci siamo amati tanto con lei, mancava soltanto il sesso", ha confidato.

