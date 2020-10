Elettra Lamborghini a "Verissimo": "La prima uscita con mio marito Afrojack? Un disastro, non gliel'ho data" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

"La prima uscita è stata un disastro". Così Elettra Lamborghini ha raccontato a Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin, la sua prima uscita con il suo fresco sposo Afrojack, con il quale si è celebrato il matrimonio sabato 26 settembre. La cantante ha parlato a ruota libera: "Avevo una sola canzone 'Pem pem' - ha sottolineato - me lo hanno presentato, io avevo una parrucca bianca. La sua primissima uscita è stata molto strana, mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. E’ stato un disastro, nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto 'se ti bacio bisogna essere fidanzati'". Poi ha confidato alcuni segreti della vita matrimoniale: "Non abbiamo mai litigato, ci lasciamo vivere - ha detto a Silvia Toffanin - quando c'è un problema lo affrontiamo subito. Il segreto è quello: bisogna parlarsi e parlarsi in una relazione".

