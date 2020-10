Stasera in tv 3 ottobre, su Rai1 torna l'appuntamento con "Ballando con le stelle": le anticipazioni

03 ottobre 2020 a

a

a

Appuntamento con il varietà nella prima serata di sabato 3 ottobre su Rai1. A partire dalle 20,35 infatti andrà in onda la terza puntata di "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci in collaborazione con Paolo Belli. Ospite per "Ballerino per una notte" sarà la cantante Marcella Bella, che si esibirà in una coreografia su un brano del fratello Gianni Bella. I concorrenti - tra questi Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano, Tullio Solenghi (solo per citarne alcuni) - si sottoporranno ai voti della giuria composta dai severissimi Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.