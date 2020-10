Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra con Adua Del Vesco: "Non mi tocca essere definito gay". La puntata in 250 secondi | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Puntata decisamente ricca di colpi di scena quella andata in onda venerdì 2 ottobre su Canale5 del Grande Fratello Vip (sotto il video riassunto della puntata). Dopo la diretta Adua Del Vesco si è appartata in giardino con Massimiliano Morra, per chiarire la sua frase rivolta a Dayane Mello e Matilde Brandi sulla presunta omosessualità dell'attore ed ex fidanzato. Adua ha tentato in tutti i modi di difendersi ma con scarso risultato e ora il suo umore è a pezzi.

Il riassunto della puntata del Gf Vip

Massimiliano vedendola in quello stato la raggiunge con l’intento di consolarla: “Non sono arrabbiato con te”, esordisce, “mi ha dato più fastidio la questione del sogno”, commenta l’attore che non ha gradito le illazioni sul flirt con la coinquilina Guenda Goria. Adua sente addosso tutto il peso delle critiche e con un filo di voce gli confida di essere stanca. Massimiliano però ha una domande da porle e chiede la più totale sincerità: “Cosa gli hai detto all’orecchio? Stratega? A me non mi tocca essere definito gay”, dice in maniera serafica. Adua risponde senza pensarci un attimo e ribadisce ciò che ha sempre sostenuto: “Ho detto stratega! Mi sento male e non mi devi scusare!”. Chissà se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.

