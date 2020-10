Chiara Ferragni incinta, l'annuncio della gravidanza alla famiglia di lei è già virale | VIDEO

03 ottobre 2020 a

"Quando abbiamo detto alla nostra famiglia che ero incinta: in Sardegna, a fine luglio, abbiamo detto loro che dovevamo fare un Tiktok tutti insieme e che dovevano seguire le nostre mosse e dopo il conto alla rovescia li abbiamo sorpresi con la notizia". Questa la frase che accompagna il video in cui Fedez e Chiara Ferragni mostrano la reazione della famiglia di lei alla notizia della seconda gravidanza.

Anche Fedez è scatenato via social. "Adesso dalla tua reazione, io capisco", ha detto il cantante in un video in cui mostra solo a Chiara Ferragni, il risultato del test di gravidanza. Lei sorride ma tace.

Il test di Chiara Ferragni e la reazione di Fedez

Poi il cantante gira lo stick per vedere cosa c’è scritto, consentendone la lettura anche a chi guarda il video su Instagram. Alla vista delle due parole inequivocabili "incinta" Chiara piange di gioia: "Sono una mamma doppia". "Sì, sei una doppia mamma", conferma Fedez. I Ferragnez continuano così a coinvolgere i loro follower nel percorso appena iniziato verso la nuova vita che verrà.

