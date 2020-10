Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ancora contro Briatore: "Parla solo di soldi, non protegge nostro figlio" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Le accuse di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci durante una intervista al "Fatto quotidiano" hanno suscitato la reazione di Elisabetta Gregoraci, che ha replicato punto su punto in diretta durante la puntata di venerdì 2 ottobre del Grande Fratello Vip.

Pretelli difende Gregoraci, lei accusa ancora Briatore

Dopo la diretta gli inquilini della casa si sono riuniti per la cena e qui Pierpaolo Pretelli si è appartato con la showgirl. Il modello è molto attratto dall'ex lady Briatore ma stavolta il suo intervento è semplicemente per difendere la donna dopo aver letto le frasi di Briatore: "Sei stata una signora, hai pensato solo a tuo figlio", ha sottolineato. Da qui la replica di Elisabetta Gregoraci: "Grazie, stavolta Flavio non ha protetto il bambino, ha parlato solo di soldi", l'accusa della showgirl.

