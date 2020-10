Grande Fratello Vip e "Morra gay", Tommaso Zorzi attacca Adua Del Vesco: "Ha mentito, basta piangere col rosario" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Adua Del Vesco nel mirino degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. La sua rivelazione a Dayane Mello e Matilde Brandi sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, motivazione principale per la fine del rapporto tra i due, ha scatenato una forte tensione tra i concorrenti, soprattutto nel diretto interessato, che ha negato di essere gay. Adua Del Vesco ha smentito di aver detto la frase, ma la sua versione non convince praticamente nessuno. Su tutti Tommaso Zorzi, che ne ha parlato pure con Morra.

Zorzi attacca Adua Del Vesco

Anche all'interno della casa non si parla d'altro, tanto che Tommaso Zorzi ha commentato l’accaduto sia con Elisabetta Gregoraci che con la Contessa Patrizia De Blanck, convinto che Adua abbia sbagliato a mentire in diretta e che doveva assumersi la responsabilità di quello che ha detto invece di “piangere con il rosario in mano a fare la Agnese dei Promessi Sposi, eh no amore, non è che lo ha detto… è gay e la produzione non si prende la briga di fare una cosa del genere se non ha controllato. Se tu dici cose false io ti faccio causa, ti faccio un c*** così in Tribunale", ha sottolineato l'influencer.

