Grande Fratello Vip, testata in faccia a Enock e bacio a Francesco Oppini: scatenata Dayane

Al Grande Fratello Vip testata in faccia ad Enock Barwuah. Gliela dà, in maniera non voluta, Dayane Mello, appena uscita dal confessionale della casa. La modella si lancia verso Francesco Oppini con l'intento di baciarlo, ma sedendosi sul divano si sbilancia e colpisce Enock in faccia. Lei sembra non accorgersi di niente. Stringe Oppini e lo bacia. Lui rimane quasi sbalordito.

Ma perché quel bacio? Nel confessionale lei ad Alfonso Signorini aveva detto di Oppini: "Non mi sono innamorata, c’è un grande rispetto, ma il primo passo l’ha fatto lui”. Poi arriva il chiarimento dello stesso Oppini: "Trovo che sia la persona più disponibile e altruista qui dentro. Non avevo una buona impressione su di lei e invece è disponibile con tutti. Ma lei non ci ha mai provato con me”.

