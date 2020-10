Grande Fratello Vip, Denis Dosio piange quando Alfonso Signorini ufficializza la squalifica per la bestemmia

02 ottobre 2020 a

a

a

Denis Dosio eliminato dal Grande Fratello Vip. L'influencer, come ampiamente previsto, deve lasciare la case del reality di Canale 5, a causa di una bestemmia. E' stato Alfonso Signorini a comunicare la decisione ufficiale di escluderlo: "Denis - dice Signorini - il televoto che ti vedeva coinvolto è stato annullato, perché Mediaset e il Grande Fratello hanno dovuto prendere una decisione sofferta, ma inevitabile in casi come questi. Denis sei ufficialmente squalificato dal gioco".

Denis si porta le mani al volto e piange, ma Signorini lo incalza: "Mi dispiace ma devo chiederti di salutare tutti e raggiungermi qui in studio".

Grande Fratello vip, Denis Dosio rischia la squalifica: bestemmia e poi il silenzio nella Casa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.