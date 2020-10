Linea Verde Life, obiettivo Palermo nella puntata di sabato 3 ottobre 2020: anticipazioni

02 ottobre 2020 a

Domani sabato 3 ottobre, alle 12 su Rai1, Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, fanno tappa a Palermo con Linea Verde Life. Un viaggio affascinante, dai qanat, opera di ingegneria idraulica costruita in epoca araba, al rilancio del mercato di Ballarò.

E poi si parlerà di prevenzione agli incendi e delle attività necessarie per la ripresa floristica di un bosco dopo un rogo. Dei sub entreranno in azione per recuperare i rifiuti sui fondali ed poi spazio al mermaiding, la nuova pratica sportiva che consiste nel nuotare sott’acqua con una guaina speciale simile alla coda delle sirene.

Parli di palermo e della Sicilia e non può mancare il cibo con i sapori delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

