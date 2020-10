Quarto grado, problemi con l'audio. Frecciata via Twitter: "Chi frigge le patate in studio?"

02 ottobre 2020 a

a

a

Problemi di audio all'inizio della trasmissione Quarto grado, in onda su Rete 4 e condotta da Gianluigi Nuzzi. Gli utenti di twitter immediatamente si scatenano. Non si limitano a protestare o a segnalare che si sente poco e male, ovviamente non perdono l'occasione per fare ironia. Come Guendalina che pubblica addirittura l'immagine di patatine durante la frittura: "Chi sta friggendo patate in studio?", scherza Guen.

Poco dopo arrivano le scuse da parte della produzione, attraverso il profilo social ufficiale della trasmissione: "Abbiamo dei problemi tecnici con l'audio - si legge nel cinguettio - Stiamo facendo il possibile per risolvere l'inconveniente". In breve, naturalmente, i problemi vengono superati.

