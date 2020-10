Belen Rodriguez allo scoperto: "Ora non sono più single" e vuota il sacco su Stefano De Martino

02 ottobre 2020 a

Belen Rodriguez parla della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e della sua situazione affettiva di oggi. L'intervista che ha rilasciato è al Fatto Quotidiano online. E dice "assolutamente no" alla domanda se si definisce single.

"Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un pò di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare", dice la showgirl argentina dopo un periodo difficile e rivela di credere ancora nell’amore. "Ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato."

