Verissimo, le anticipazioni di sabato 3 ottobre 2020: Gabriel Garko, Elettra Lamborghini, Giacobbo e Accorsi fra gli ospiti

Appuntamento con Verissimo su Canale 5, domani sabato 3 ottobre 2020. Il programma va in onda alle ore 16.00, Ecco le anticipazioni della trasmissione di Silvia Toffanin.

Roberto Giacobbo: "Ho avuto il Covid, sono stato a un passo dalla fine"

Ci sarà Gabriel Garko che verrà intervistato, quindi Elettra Lamborghini commenterà in studio le immagini del suo matrimonio da favola con il dj Afrojack, celebrato la scorsa settimana sul lago di Como.

E ancora, in onda su Italia1 con il suo “Freedom – oltre il confine” è uno dei volti più amati della divulgazione in tv. A Verissimo Roberto Giacobbo parlerà per la prima volta di una pagina drammatica della sua vita. Secondo le anticipazioni Giacobbo è stato colpito dal Coronavirus in maniera grave e adesso ne è venuto fuori.

Prevista anche la partecipazione di Stefano Accorsi dall’8 ottobre al cinema con il film “Lasciami andare” e Orietta Berti.

