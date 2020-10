Domenica Live 4 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso: "C'è anche Donatella Milani, non sta bene" | Video

02 ottobre 2020 a

Domenica Live va in onda il 4 ottobre 2020 e la padrona di casa, Barbara d'Urso, ha annunciato gli ospiti nel corso di Pomeriggio 5 di oggi, venerdì 2 ottobre. Tra questi ci sarà anche Donatella Milani. La cantante e compositrice, che ha partecipato a Ora o Mai Più su Rai1 di Amadeus, farà delle rivelazioni importanti. Barbara D’Urso sull’artista ha infatti anticipato che “Racconterà una cosa che non ha mai detto, lei non sta bene”.

La conduttrice non ha specificato altro ed è passata ad un'altra protagonista: Viola Valentino. Si confronterà col fidanzato. Secondo le ultime rivelazioni, l’uomo l’avrebbe tradita con una influencer e modella: “Il fidanzato di Viola Valentino sarà a Domenica Live si confronterà con lei e racconterà la verità”, anticipa la D'Urso

Questa settimana a Domenica Like ci sarà Michele Cucuzza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e storico volto de La Vita in Diretta vestirà i panni di Achille Lauro.

Guarda il video di presentazione (clicca qui)

