Stasera a Otto e Mezzo il cluster dei populisti. Gli ospiti di Lilli Gruber. Anticipazioni

Il cluster dei populisti. E' il sottotitolo della puntata di oggi, 2 ottobre, di Otto e Mezzo, il talk quotidiano condotto da Lilli Gruber, in programma su La7 a partire dalle ore 20.30. Come al solito gli ospiti sono stati annunciati via Twitter. Parteciperanno alla trasmissione Alessandro Sallusti, direttore de Il giornale; Stefano Feltri, direttore di Domani; Antonella Viola, dell'Istituto di ricerca pediatrica di Padova e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Populismo e Coronavirus al centro del programma. Relativamente al Covid probabilmente non si parlerà soltanto della situazione in Italia, ma anche di cosa potrà capitare negli Stati Uniti nei prossimi giorni alla luce della positività del presidente Donald Trump.

