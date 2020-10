L'Allieva, stasera su Rai Premium la terza serie della fiction. La trama

02 ottobre 2020 a

Replica delle prime puntate della terza stagione della fiction L'allieva, stasera 2 ottobre in tv, su Rai Premium. Inizio a partire dalle ore 21.20. Alessandra Mastronardi nei panni di Alice, Lino Guanciale in quelli del medico Claudio Conforti. Arabesque e Un po' di follia in primavera. Sono i titoli degli episodi di questa terza stagione. Nel primo, Claudio chiede ad Alice di sposarlo, una dichiarazione d'amore che potrebbe cambiare la vita di tutti e due. Nel secondo si ritrova a dover indagare sulla misteriosa morte di un medico, un caso non semplice da risolvere: come al solito ce la metterà tutta.

