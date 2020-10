Le donne che spedirono gli uomini nello spazio: stasera su Rai Movie il film Il diritto di contare

02 ottobre 2020 a

Il diritto di contare è il titolo del film in programma stasera in tv, 2 ottobre, su Rai Movie. Inizio alle ore 21.10 per questa pellicola drammatica di produzione americana realizzata nel 2016 grazie alla regia di Theodore Melfi. Del cast fanno parte Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons. La trama. Tre donne di colore sono le menti brillanti che hanno messo a punto il programma di missioni spaziali alla Nasa. Sono riuscite a portare uomini in orbita e restituire fiducia alla nazione in una fase particolarmente delicata. I loro nomi? Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson.

