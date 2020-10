Grande Fratello vip, Dayane Mello: consigli d'amore ad Adua Del Vesco. Sesso orale, la confessione da censura

02 ottobre 2020 a

Cose da Grande Fratello vip. Stavolta da censura. Al centro c'è ancora lei: Dayane Mello. Nella Casa più spiata d'Italia, parla con Adua Del Vesco. La modella brasiliana parla senza freni e dà alla coinquilina consigli d'amore. Di sesso, più propriamente, tanto che la regia è costretta a far scattare la censura. Come riporta liberoquotidiano.it, Dayane parla di sesso orale, “Devi fare più pom***i al tuo fidanzato. Fallo in auto, sull’autostrada, gli uomini lo adorano”. “L’ho fatto”, è stata la replica di Adua, con Dayane che ha subito ribattuto: “Fallo di più”. “Domani ti farò uno striptease perché una donna deve saperlo fare”, è la chiusura piccante al termine della discussione.

