Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di stasera 2 ottobre

02 ottobre 2020

E' venerdì (2 ottobre) e come al solito La7 dà spazio ad una delle sue trasmissioni più amate e più seguite dai telespettatori. Torna Propaganda Live, il talk satirico presentato da Diego Bianchi detto Zoro. Chi saranno gli ospiti di questa sera? Come al solito la trasmissione li ha annunciati attraverso il suo profilo social ufficiale. Sicuramente ci sarà il noto scrittore e accademico Antonio Scurati. In studio il comico Lello Arena, ma anche Giorgio Mastrota, personaggio televisivo e conduttore, e Licia Troisi, scrittrice italiana autrice di romanzi fantasy. Annunciata, inoltre, l'esibizione di Omar Sosa, pianista cubano, punto di riferimento del jazz internazionale.

