Gf vip, Dayane Mello parla di Balotelli e mette in mezzo il fratello Enock per riconquistarlo

02 ottobre 2020

Nuove sensazioni per Francesco Oppini, ricordi e nostalgia per Mario Balotelli. Dayane Mello sta vivendo un turbillon di emozioni nella casa del Gf vip e le ha confidate all'amica Adua, in una conversazione all'interno della vasca da bagno.

Dayane ha confidato che l'aspetto che più apprezzava di Mario era la sua riservatezza. Sebbene abbia confidato a Pierpaolo di essere attratta da Francesco Oppini, la modella brasiliana ha ancora pensieri per Balotelli senior, tanto di aver pensato di tirare in ballo, in qualche modo,il fratello, altro ospite della casa più spiata d'Italia: "Enock potrebbe fare da tramite - ha detto Dayana - se dovessi entrare nelle grazie del fratello sarebbe importante. Enock conoscendomi adesso, vedendo la persona che sono…”.

Tra lei e Supermario ci sono stati diversi tira e molla nel corso del tempo. In almeno tre-quattro occasioni si sono lasciati e ritrovati.

