Grande Fratello Vip, stasera in tv emozioni e colpi di scena su Canale 5

02 ottobre 2020 a

a

a

Torna il Grande Fratello Vip. Stasera in tv, 2 ottobre, come tutti i venerdì, sono gli ospiti della casa i protagonisti della prima serata di Canale 5, la rete ammiraglia del Gruppo Mediaset. Inizio alle ore 21.40, come al solito Alfonso Signorini alla conduzione del reality show più famoso della televisione italiana. Gli opinionisti sono lo scatenato Pupo e Antonella Elia. E anche questa sera, come nelle precedenti puntate, il pubblico deve attendersi emozioni e colpi di scena. Chi sarà costretto a lasciare la casa e a dire addio al sogno di vittoria finale? E chi si troverà ad affrontare il suo passato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.