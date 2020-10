Ballando con le stelle 2020, Marcella Bella protagonista su Rai1 sabato 3 ottobre 2020: anticipazioni

02 ottobre 2020 a

Ballerina per una notte sarà Marcella Bella. L'appuntamento con Ballando con le stelle, su Rai1, torna sabato 3 ottobre alle 20.35, Milly Carlucci e Paolo Belli. Nello spazio riservato al «Ballerino per una notte», scenderà in pista una delle voci più grintose e celebri del panorama artistico italiano: Marcella Bella. E' prevista una esibizione sotto gli occhi di Gianni Bella che sarà in collegamento per l’occasione.

Queste le coppie protagoniste sabato sera dall’Auditorium Rai del Foro Italico: Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani - Tove Villfor, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Gilles Rocca - Lucrezia Lando.

Dopo una piccola disavventura «medica» che lo ha visto protagonista la scorsa settimana, torna in pista al fianco di Elisa Isoardi, Raimondo Todaro.

