John Legend e Chrissy Teigen e le foto e commenti per il figlio perso: dibattito social. Come aveva deciso di chiamarlo

Foto e commenti che fanno il giro del web. E si scatena il dibattito sui social. Con una foto che la ritrae in lacrime seduta su un letto di ospedale Chrissy Teigen la moglie del cantante John Legend, ha annunciato la perdita del suo terzo figlio a causa di una emorragia.

«Siamo scioccati, è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino ciò di cui aveva bisogno, nonostante sacchetti e sacchetti di trasfusione di sangue. Non è bastato»., dice nel doloroso post la modella e influencer, ricoverata al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles .

«Di solito non scegliamo i nomi dei nostri bambini finché non nascono, ma per noi tu eri Jack E lo sarei per sempre. Hai combattuto duramente fino all’ultimo per far parte della nostra famiglia -scrive- Jack, mi dispiace che non siamo riusciti a darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre. Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri figli Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che abbiamo vissuto».

«Ogni giorno può essere pieno di sole. In questi giorni più bui piangeremo tutte le nostre lacrime, ma ci abbracceremo e ameremo più forte e ce la faremo».

