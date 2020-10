Tale e Quale Show, stasera in tv venerdì 2 ottobre 2020 su Rai1: classifica e abbinamenti. Pago è Fabrizio Moro

02 ottobre 2020 a

C'è grande attesa per il terzo appuntamento del programma di Rai1 “Tale e Quale Show”. Il varietà condotto da Carlo Conti, va in onda stasera venerdì 2 ottobre in prima serata alle ore 21.25 in diretta sulla rete ammiraglia della Rai.

La classifica provvisoria (i protagonisti sono dieci), vede ora in testa a pari punti Barbara Cola con Pago, seguiti da Virginio. Situazione fluida con distacchi minimi mentre la Rai anticipa quali sono gli abbinamenti di stasera.

Barbara Cola imita Adele, Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey si metterà alla prova con Britney Spears, Carmen Russo avrà le sembianze di Raffaella Carrà, Giulia Sol diventerà Elodie, Sergio Muniz si trasformerà in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni renderà omaggio a Mino Reitano, Pago imiterà Fabrizio Moro, Virginio ricorderà il mito di George Michael e Luca Ward quello di Barry White.

La giuria della trasmissione è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme affiancati anche da un quarto giudice d’eccezione: l’imitatore e comico Ubaldo Pantani.

