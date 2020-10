Blind da Ponte San Giovanni ai bootcamp di X Factor 2020: Franco Popi Rujan conquista i giudici

Il trapper perugino si presenta con una storia da duro, poi le lacrime

Conquista quattro sì a X Factor 2020 con un inedito dal titolo "Cuore Nero": Franco Popi Rujan - in arte Blind - da Ponte San Giovanni vola ai bootcamp del talent musicale di Sky.

Il trapper perugino, 20 anni, prende i complimenti anche dagli altri concorrenti dopo che l'inizio con i giudici era stato in salita. Colpa anche di una presentazione spigolosa, da duro: "Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio. Questo posto per me rappresenta gioia, pianti e rabbia. Dopodiché ognuno capisce il valore che ha nella vita ed esce da queste mura perché questo è un carcere. Da adolescente ho perso la testa, mi sfogavo andando via di casa per tre o quattro giorni senza dire nulla a nessuno, andavo a farmi e stavo con gente più grande di me. Con il tempo ho capito che valgo più di tutte quelle situazioni che mi circondavano. Ho fatto un percorso che non pensavo di riuscire a fare. I miei amici sono importantissimi e il video della mia prima canzone l'ho fatto grazie a una loro colletta".

"Menomale che hai cantato, conosco molti come te che si presentano da duri e poi sono cucciolotti" gli dice Emma. Mika aggiunge: "Non hai bisogno di difenderti". "Sei stato molto vero, con la giusta attitudine" analizza El Raton. "Hai una voce musicale, le ingenuità del testo fanno parte della giovane età" dice Manuel Agnelli. E Franco - in arte Blind - finisce a piangere nel dietro le quinte mentre annuncia il passaggio del turno ai suoi amici collegati in videochiamata.

