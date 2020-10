Matrimonio a Prima Vista torna sul Real Time dal 6 ottobre: le coppie selezionate

La quinta stagione scombussolata dal Coronavirus: celebrazione senza parenti

01 ottobre 2020 a

Torna in tv "Matrimonio a prima vista": il format arrivato alla quinta stagione in Italia sarà come in prima serata su Real Time a partire da martedì 6 ottobre. Con una particolarità essendo stato registrato durante il Coronavirus: le coppie selezionate dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini non potranno contare sull’appoggio dei propri parenti al momento del sì con uno sconosciuto, ma dovranno cavarsela da soli.

Tra le coppie selezionate ce n’era una che poi ha dovuto abbandonare il programma, perché lei lavora in una struttura sanitaria. Ecco chi sono le tre coppie che cercheranno l’amore della vita in tv. La prima è formata da Nicole Sonia, milanese di ventinove anni che si occupa di contabilità. Ha una passione sfrenata per le scarpe e le borse e ama ballare. Per lei gli esperti hanno scelto Andrea Ghiselli, ventotto anni, originario di Pesaro ma vive a Montecchio di Vallefoglia: gestisce un ristorante insieme alla famiglia e pratica il tiro al piattello. Un'altra coppia è quella con Giorgia Pantini, trentaduenne romana, insegnante educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Lui è Luca Cantiano, trentuno anni, originario di Cisterna di Latina, che per lavoro affitta camere ai turisti. Ama la musica e il calcio ed è poco affettuiso. Infine la terza coppia: Sitara Rapisarda, ventinovenne romana, cameriera in un ristorante, decisa ed indipendente; lui è Gianluca Elifani, trentun’anni di Firenze, un concept artist che dipinge e scolpisce in digitale.

