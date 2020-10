Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che cucina per Antonella Clerici

01 ottobre 2020 a

a

a

Lorenzo Biagiarelli ha esordito in "E' sempre mezzogiorno" il nuovo format culinario di Rai1 che vede alla conduzione Antonella Clerici. Originario di Cremona, 30 anni, il nuovo volto del cooking show di mamma Rai, si è imposto negli ultimi anni come social chef dopo aver accantonato gli studi universitari e la musica.

Si butta a capofitto sulla cucina, esplode sui social - coniungando viaggi e ricette - è tra i giudici di Cortesie per gli Ospiti incentrato sui Bed and Breakfast in onda su Real Time, scrive un romanzo culinario ("Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare") e ora Rai1 con la Clerici conosciuta, guarda un po', su Instagram. Fidanzato con Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, ha esordito spalmando "una marea di maiale" - sottoforma di ciauscolo, ventricina, nduja e salsiccia di Bra - su pane e focaccia. E il pubblico ha apprezzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.