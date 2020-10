Grande Fratello Vip, scintille tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: "Ma cosa vuoi da me" | VIDEO

01 ottobre 2020 a

Il loro è un rapporto davvero turbolento, ma ora sembra essere tornato il sereno. Stiamo parlando della "storia" tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il modello raggiunge la showgirl in cucina e mentre questa si lima le unghie, con fare noncurante, le chiede una spiegazione in merito al messaggio veicolato dall’aereo che ha sorvolato la Casa giovedì 1 ottobre, anche perché la frase incriminata era stata citata dai due proprio il giorno prima.

Il messaggio aereo per Elisabetta Gregoraci

Il modello dice che si sarebbe aspettato un piccolo chiarimento, pur sapendo di non averne diritto. L'ex lady Briatore scuote la testa ma poi si alza dalla tavola per parlare in privato. “Io ho la mia vita, tu hai la tua, lo sai”, ma il fatto di essere stata evitata per tutto il giorno ha ferito Elisabetta. Pierpaolo può esserci rimasto male, ma è una reazione esagerata. Il concorrente vorrebbe sapere se Elisabetta ha un rapporto fuori dalla casa, ma lei lo mette al muro: “Cosa vorresti da me, tu?”. E qui Pretelli tentenna. Elisabetta ribadisce: "Il tuo atteggiamento è fuori luogo dopo soli 17 giorni di conoscenza".

Chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Quindi la showgirl ricorda come lei abbia messo dei paletti, ma non deve spiegare il motivo della sua decisione. Pierpaolo vuole rispettare questi motivi, ma evidentemente una reciproca incomprensione ha fatto sì che i due non si parlassero per qualche ora. Elisabetta spiega poi che la sua titubanza nel partecipare alla puntata di venerdì 2 ottobre è legata alle rivelazioni fatte su Briatore, e non riguardava Pierpaolo, che si sente in difetto per aver dubitato della donna. I due alla fine si concedono un abbraccio, fatto partire dal modello. Pierpaolo vorrebbe sapere qualcosa in più dei turbamenti della donna ma Elisabetta tronca il discorso: “Non stiamo insieme, quindi si può rimanere male per poco, basta una battuta”. Crisi rientrata tra i due, per ora. Si attendono ovviamente ulteriori sviluppi.

