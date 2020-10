Otto e Mezzo su La7: stasera 1 ottobre tra gli ospiti il professor Galli e il ministro Amendola

01 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 1 ottobre, va in onda su La7 un'altra puntata di Otto e Mezzo (ore 20,30), il talk condotto da Lilli Gruber. Tra gli argomenti l'Europa, il virus e le battaglie del premier Conte. Tra gli ospiti ci sono il ministro Enzo Amendola (dipartimento affari europei ), i giornalisti Beppe Severgnini e Silvia Sciorilli Borrelli (corrispondente Financial Times), il direttore responsabile dell'ospedale Sacco di Milano, professor Massimo Galli.

Stasera in tv 1 ottobre, in seconda serata su Rai3 "La grande storia": speciale sul processo Eichmann

