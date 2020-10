Grande Fratello Vip, flirt tra Francesco Oppini e Dayane Mello. Ma per mamma Alba Parietti è strategia

01 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip - il reality show di Canale5 - sta facendo scalpore quello che sembra un flirt tra Francesco Oppini (figlio di Franco Oppini e Alba Parietti) e Dayane Mello. Sui social in molti sono scatenati, soprattutto quelli che fannoil tifo per loro.

A dire la sua anche l'Alba nazionale: la show girl, mamma di Francesco, ha avanzato un'ipotesi... strategia su Instagram: "Francesco Oppini ha detto nel day time che Cristina Tomasini (la fidanzata di Oppini jr, ndr) è la ragazzia più bella che lui abbia mai visto. Lo penso anche io di lei. Una delle persone più belle che abbia mai visto in tutti i sensi . Ed è’ per questo che che Francesco la ama così tanto... Lei è la sua vita reale... poi tutto il resto è il gioco... una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria". Insomma per Alba Parietti il figlio sta utilizzando una strategia.

