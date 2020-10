Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e il litigio con Aurora Ramazzotti: "Lei è fidanzata e non lo accetto" | VIDEO

01 ottobre 2020 a

Tempo di confidenze, come spesso accade, nella casa del Grande Fratello Vip. Stavolta il protagonista è Tommaso Zorzi, che nel "Cucurio" insieme a Myriam Catania e Massimiliano Morra ha raccontato alcuni particolari della sua vita privata. Tra questi ha svelato di aver litigato con la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti, figlia del cantante e di Michelle Hunziker. Forse anche per questo al rientro in casa si è fatto fare un massaggio rilassante da Dayane Mello.

Il massaggio di Dayane Mello a Tommaso Zorzi

L'influencer, pur non nominando mai Aurora Ramazzotti, fa riferimento al loro rapporto di amicizia interrottosi bruscamente da qualche mese: "Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m****. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. E’ successo durante il lockdown. Mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha detto Tommaso. Chissà se a questo punto Alfonso Signorini raccoglierà l'assist di Tommaso e proverà a coinvolgere la figlia di Eros durante la puntata di venerdì 2 ottobre.

