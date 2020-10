Seconda serata tv, 1 ottobre: su Italia1 il film "Nurse - L'infermiera": la trama

01 ottobre 2020 a

Seconda serata tv, 1 ottobre: su Italia1 va in onda il film "Nurse - L'infermiera" (ore 00,50). Thriller americano del 2013, regia di Doug Aarniokoski, nel cast ci sono Paz de la Huerta, Katrina Bowden, Corbin Bleu, Judd Nelson e Boris Kodjoe.

Seconda serata tv, 1 ottobre: su Rete4 il film Mindnight in Paris di Woody Allen



La trama: di giorno, Abby Russell e' un'infermiera che svolge il suo lavoro in maniera inappuntabile, non esitando a occuparsi amorevolmente dei pazienti che accudisce. Di notte, invece, si trasforma in un'assassina folle e spietata che usa la sua sensualita' per accalappiare le vittime e ucciderle in maniera efferata. Nessuno sembra sospettare di lei fino a quando certe sue anomalie non destano le attenzioni di una giovane collega e Abby e' costretta a ricorrere a tutta la sua arguzia per provare a farla franca.

