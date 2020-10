Stasera in tv 1 ottobre, in seconda serata su Rai2 la comicità surreale di Valerio Lundini ne "Una pezza di Lundini"

01 ottobre 2020 a

a

a

Appuntamento con la comicità in seconda serata su Rai2 giovedì 1 ottobre. Dalle 23,45 andrà in onda infatti "Una pezza di Lundini”, il programma “provvisorio e impreparato” del giovane comico. Tra gli ospiti che Valerio Lundini potrebbe intervistare (l'imprevedbilità d'altronde regna sovrana nello show) il giovane attore Federico Cesari e Nicole Rossi, volto de "Il Collegio 3" e vincitrice di Pechino Express. Sempre nel corso della settimana potrebbe esaurirsi l’attesa per l’anteprima del secondo trailer di “A piedi scarzi”, diretto e interpretato da Emanuela Fanelli, con la partecipazione di Claudia Gerini. Valerio Lundini prova così a fare intrattenimento e a condurre in un silenzio talvolta irreale e antitelevisivo, alla ricerca di spunti e situazioni per "chiudere al più presto - si legge in una nota ironica diffusa dalla stessa Rai - la puntata che gli hanno affidato".

