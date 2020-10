Seconda serata tv, 1 ottobre: su Rete4 il film Mindnight in Paris di Woody Allen

01 ottobre 2020 a

Seconda serata tv: oggi 1 ottobre su Rete4 il film "Midnight in Paris" (ore 00,40). Commedia americana del 2011, regia di Woody Allen, nel cast ci sono Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michael Sheen, Owen Wilson, Kathy Bates, Alison Pill, Adrien Brody, Tom Hiddleston, Le'a Seydoux, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Carla Bruni, Nina Arianda e Corey Stoll.

Stasera in tv, 1 ottobre, su Cielo il film "Il furore della Cina colpisce ancora": la trama



La trama: Gil e Inez, una giovane coppia di fidanzati americani, si sono accodati ai genitori di lei, in viaggio d'affari, per una breve vacanza a Parigi. Gil e' uno sceneggiatore di successo, ma sta faticando non poco per partorire il suo primo romanzo. Una sera che Inez va a ballare con alcuni amici, Gil si concede una lunga passeggiata solitaria per la citta' e quello che gli succede lo cattura al punto che inizia a uscire da solo ogni sera, attirando su di se' pian piano i legittimi sospetti di Inez e dei suoi genitori.

