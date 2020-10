Stasera in tv 1 ottobre, su Rai4 tre episodi della serie "Elementary": le anticipazioni

01 ottobre 2020 a

Torna l'appuntamento con la serie tv "Elementary" in prima serata su Rai4 giovedì 1 ottobre. Dalle 21,20 infatti andranno in onda tre puntate della sesta stagione, per la precisione la decima, l'undicesima e la dodicesima. La serie è basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle, riambientando a New York le indagini del celebre detective, interpretato da Jonny Lee Miller con Lucy Liu nei panni della versione femminile di Watson. Nell'episodio numero 11 della sesta stagione in onda giovedì 1 ottobre, uscito da una clinica per disintossicarsi, il brillante investigatore Sherlock Holmes collabora con la polizia di New York, affiancato dall'ex chirurgo Joan Watson,sua terapista di riabilitazione, che diventa sua assistente investigativa.

